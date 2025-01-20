Тюменская область передала новое оборудование в краснодонскую больницу

Тюменская область, в рамках помощи подшефному региону, провела капитальный ремонт Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы. Также закуплено новое оборудование. Около 47 тысяч краснодонцев в 2024 году прошли рентген-обследование с помощью нового аппарата. Как сообщили сотрудники больницы, такого оборудования в медучреждении не было более 10 лет.

– Современное рентген-оборудование значительно повысило качество, сокращая время диагностики. Внедрение новых технологий позволяет врачам быстрее выявлять заболевания и минимизировать риски для пациентов, – поделилась рентген-лаборант Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы Ольга Король.

Теперь обновленная больница предлагает комфортные условия для пациентов и персонала, что важно для создания позитивной атмосферы во время лечения. Кроме того, в Краснодонской ЦГБ установили новый УЗИ-аппарат, появилась возможность открыть дневной и круглосуточный стационары, - сообщает Тюменская область сегодня.