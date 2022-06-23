Сильных духом ждут в Армизоне на экстремальный забег

Фото - физкультурно-оздоровительный центр Армизонского района

В День молодежи, 25 июня, у села Армизонского состоится четвертый межрайонный экстремальный забег "Сильные духом".

Регистрация участников пройдет с 12:30 до 13:00, старт забега в 13:30. Участникам в составах своих команд предстоит преодолеть бег на дистанцию 2 км по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями: стенами, рвами, траншеями, колесами, крутыми подъемами, спусками.

Забег пройдет по двум группам: первыми стартуют смешанные команды (4 мужчины, 1 женщина), во второй группе бегут женские команды из 3-х человек.

На старт выйдут 80 участников из Армизонского, Омутинского, Юргинского, Бердюжского, Сладковского районов и Голышмановского городского округа.

Директор физкультурно-оздоровительного центра Армизонского района Роман Кунгурцев: