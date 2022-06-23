Сильных духом ждут в Армизоне на экстремальный забег

17:24 23 июня 2022
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Фото - физкультурно-оздоровительный центр Армизонского района

В День молодежи, 25 июня, у села Армизонского состоится четвертый межрайонный экстремальный забег "Сильные духом".

Регистрация участников пройдет с 12:30 до 13:00, старт забега в 13:30. Участникам в составах своих команд предстоит преодолеть бег на дистанцию 2 км по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями: стенами, рвами, траншеями, колесами, крутыми подъемами, спусками.

Забег пройдет по двум группам: первыми стартуют смешанные команды (4 мужчины, 1 женщина), во второй группе бегут женские команды из 3-х человек.

 На старт выйдут 80 участников из Армизонского, Омутинского, Юргинского, Бердюжского, Сладковского районов и Голышмановского городского округа.

Директор физкультурно-оздоровительного центра Армизонского района Роман Кунгурцев:

Всегда с особым предвкушением эти соревнования ждут не только организаторы, но и, в первую очередь, участники. В экстремальных условиях они не только испытывают себя: преодолевают рвы с водой, взбираются на стены, переходят вброд водоемы, но разделяют друг с другом восторг, позитивные эмоции и, конечно же, командный дух. Те, кто в прошлом году приезжал к нам в качестве гостей, зрителей и болельщиков, в этом году заявляются уже как участники.

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