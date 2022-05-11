Определились победители XXV Спартакиады учащихся Тюменской области по лёгкой атлетике

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

В Викулово завершилась XXV Спартакиада учащихся Тюменской области по лёгкой атлетике. Участие приняли 257 юных спортсменов.

Команды по традиции соревновались в двух группах: городов (I группа) и муниципальных районов (II группа). В первой за победу боролись 92 легкоатлета, во второй - 165. Выступая в различных дисциплинах, спортсмены набирали очки в копилку своей команды.

В I группе участвовали 8 команд, и интрига в распределении призовых мест держалась до последнего. В итоге, лучшей стала команда Центрального административного округа Тюмени, набравшая 343 балла. Второй стала сборная Тобольска, причем тоболяки также получили 343 балла, но уступили лидерство по количеству первых мест в личных первенствах.

Не менее упорной получилась и борьба за "бронзу": Калининский и Ленинский административные округа Тюмени тоже набрали равное количество очков (по 329), но выше оказалась команда КАО. Далее места распределились следующим образом: Тюменский район, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковский городской округ.

Во II группе первое командное место уверенно выиграли спортсмены Уватского района. Второе место на счету Ярковского района, третьими стали представители Викуловского района. Участие в соревновании приняли 15 команд.

Места с 4 по 15 заняли, соответственно, Казанский, Упоровский, Юргинский, Бердюжский, Нижнетавдинский, Сладковский, Ишимский, Сорокинский, Тобольский, Омутинский, Абатский и Армизонскй район.