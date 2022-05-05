Тюменскую детскую лигу по настольному теннису выиграла команда Центрального АО

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

В Тюмени завершился финал "Тюменской детской лиги по настольному теннису". Участие приняли 39 спортсменов не старше 2004 года рождения.

Итоговые игры состоялись в СК "Центральный" 29 и 30 апреля. Команды юношей и девушек соревновались отдельно. Финальные командные соревнования прошли в формате групп и состояли из пяти одиночных встреч до трёх побед. За призовые места боролись 7 команд юношей и 6 команд девушек.

В результате среди юношей победу одержала команда Центрального административного округа Тюмени. Теннисисты ЦАО уверенно обыграли всех своих оппонентов, уступив лишь две партии. Серебряные награды на счету команды Калининского АО. Третье место выиграл Сладковский район. Места с 4 по 7 распределились следующим образом: Тюменский район, Тобольск, Исетский район, Тобольский район.

Соревнования среди девушек показали аналогичный состав и расположение призёров: лучшей вновь стала сборная ЦАО Тюмени, на сей раз отдав оппонентам лишь одну партию. КАО - на втором месте, Сладковский район выиграл "бронзу". Четвертое место заняла команда Тобольска, пятое - Исетский, а шестое - Тюменский район. Сборная Тобольского района в зачете девушек не участвовала.