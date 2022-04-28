Ялуторовская спартакиада людей с ОВЗ собрала около 100 участников

Спартакиаду для людей с ограниченными возможностями здоровья организовали в Ялуторовске. В шахматах, шашках, армспорте, настольном теннисе, легкой атлетике, дартсе и пауэрлифтинге соревновались дети старше 12 лет и взрослые.

Чемпионами и призерами среди взрослых в нескольких видах стали Романов Сергей, Фролов Евгений, Рыбакова Гульмира, Мясникова Лариса. У детей – Дереча Дмитрий, Носков Никита, Семенова Татьяна, Калимуллин Сергей.

- Я участвовал во всех семи дисциплинах. Победителем стал в трех видах - шашках, пауэрлифтинге, дартсе, а в остальных взял серебро. Со спортом дружу со второго класса средней школы, а в паралимпийских видах уже лет пять. Самым нелегким на этой спартакиаде оказался теннис, потому что участников, которые знакомы с ракеткой не понаслышке, было значительно больше. Эмоции получил самые положительные! Спасибо большое организаторам за проведение спартакиады, - прокомментировал свое участие Сергей Романов.

Изначально спартакиаду проводили только на областном уровне. 14 лет назад организовали проведение муниципального этапа. В этом году самыми популярными видами спартакиады стали дартс, пауэрлифтинг, шахматы и шашки. Именно они собрали наибольшее количество участников.

На соревнования заявились около 100 спортсменов. В мае 13 победителей взрослой категории отправятся на областной этап, который пройдет в Тобольске.