Сто пауэрлифтеров в выходные выяснят, кто в Тюмени всех сильнее

Чемпионат и первенство Тюмени по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) пройдут 9 и 10 апреля на арене спортивной школы № 3 (Садовая, 109, к.1), начало - в 9:00.

За места на пьедестале почета поборются порядка 100 атлетов в возрасте от 12 лет и старше из спортивной школы "Тура", спортивной школы № 3, фитнес-клубов "Драйв Фитнес", "АрмСтронг", спортивного клуба "Атлант", центра развития творчества детей и юношества "Контакт" и других.

В соревнованиях примут участие серебряный призер первенства мира, первенства России Александр Понамарев, победитель первенства России Екатерина Шишминцева, серебряный призер первенства России Тимофей Кузьмин.