Экс-футболист и блогер из Тюмени продал квартиру ради команды

Бывший игрок ФК "Тюмень" а ныне популярный футбольный блогер Евгений Савин продал квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы его команда доиграла чемпионат.

Евгений владеет командой "Красава", выступающей в ФНЛ-2. В своих социальных сетях он пишет, что у команды возникли сложности с финансированием после ухода ряда спонсоров:

"Наш минус составлял 30 млн[рублей], чтобы доиграть чемпионат. Я предложил отказаться от премиальных, ужаться в быту и до конца чемпионата [играть] на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание".

Он отметил, что игроки и тренерский штаб поддержали его, после чего Евгений и продал квартиру.

Евгений Савин - воспитанник школы тобольского "Иртыша", с 2000 по 2015 годы играл за разные российские футбольные клубы, в том числе и за "Тюмень". После окончания карьеры стал ведущим и комментатором на "Матч ТВ", затем открыл youtube-канал "Красава" (1,16 млн подписчиков). В Тюмени проходят игры детско-юношеского турнира по футболу на Кубок Савина из серии "Большие звезды светят малым", на которые регулярно приезжает Евгений.

Фото - социальные сети Евгения Савина / ФК "Тюмень"