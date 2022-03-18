В Тобольске решили возродить женский хоккей

Спустя почти десять лет в Тобольске снова появилась женская хоккейная команда. Компания из 10-12-летних девчонок, сделанных из смелости, скорости, выносливости и упорства, занимается в ДС "Кристалл", сообщает администрация города.

"Девочки ни в чем не уступают парням, выходят на лед против них на равных. В этом спорте ключевым остается умение чувствовать команду. В нашем дружном коллективе не достает еще десяти человек для полноценной команды. Но женский хоккей в России сейчас набирает большую популярность, уверен, скоро мы будем выступать полным составом", - сообщил тренер Илья Гатауллин.