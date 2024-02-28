Хоккеисты "Рубина" обыграли "Норильск"

Матч ХК "Норильск" - "Рубин" завершился со счетом 2:3. Счет в серии 2:1 в пользу тюмецев.

Комментируя победу, главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменев похвалил спортсменов за результативную игру, которую они показали несмотря на все сложности поездки:

Дорога на матч была непростая, это правда, ожиданий много, переносов рейсов. Но ребята молодцы, они профессионалы! Все правильно отреагировали на это всё, все играли сегодня четко по заданию. Много моментов имели в первых двух периодов, можно было реализовывать. Немножко не повезло в конце, но тем не менее забили нужные хорошие голы. И концовку отстояли. Хочется отметить, что соперник хороший. То, что от них ожидаем, то и видим. Они бьются до конца, у них хорошие исполнители. И нам нужно внимательнее с ними быть, поосторожнее. И продолжать также гнуть нашу линию.