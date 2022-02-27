Лучшими сноубордистами в "Битве на Туре" стали швейцарец и москвичка

Фото - https://vk.com/extreme.team

Международные соревнования по сноуборду в дисциплине BIG-AIR "Битва на Туре" прошли в Тюмени 26 февраля. Победителем в Континентальном кубке FIS по сноуборду в мужском зачете стал Nicolas Huber (Швейцария), в женском зачете не было равных москвичке Елизавете Богдановой.

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Участие в соревнованиях приняли спортсмены из восьми российских регионов, а сноубордисты Швейцарии, Австрии и Сербии.

В мужском зачете 1 место - Huber Nicolas (Швейцария), 2 - Moritz Amsuess (Австрия), 3 - Тараканов Игорь, 4 - Ленчевский Ярослав, 5 - Баскаков Илья.

В женском зачете призовые места распределилась так: 1 место - Богданова Елизавета, 2 - Горшенина Анастасия, 3 - Романова Варвара, 4 - Костенко Елена, 5 - Тихонова Дарья.

Перед церемонией награждения президент Extreme Team и инициатор проекта "Битва на Туре" Иван Шмонин поблагодарил всех, кто оказал помощь в организации и проведении фестиваля, а также самих участников соревнований.

Глава Тюмени Руслан Кухарук выразил признательность организаторам соревнований, Федерации сноуборда и Ивану Шмонину лично за прекрасный спортивный праздник и яркое событие, По словам главы муниципалитета, "Битва на Туре" уже шестой год подряд не только вызывает интерес к спорту у местных жителей, но и делает город более привлекательным для туристов.

Большая команда людей занималась организацией и проведением соревнований. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом сложном но уникальном и интересном проекте. Надеюсь, это событие запомнится надолго всем, кто приехал в наш город, нашу страну. Тюмень готова принимать гостей и подобного рода мероприятия", - отметил Кухарук.

В этом году впервые соревнования транслировались на федеральном канале "МАТЧ! СТРАНА", в записи мероприятие сохранено здесь.