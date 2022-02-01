Борцы Тюменской области выступят на Чемпионате России

Фото: страница Акбара Салихова в Instagram

Чемпионат России по спортивной борьбе (греко-римская) пройдет в городе Суздаль Владимирской области со 2 по 7 февраля в многофункциональном спорткомплексе "Суздаль Арена".

От тюменского региона в соревнованиях примут участие спортсмены сборной Тюменской области Даниил Бондаренко и Никита Кузнецов, спортсмены постоянного состава Областной спортивной школы олимпийского резерва Асман Абдуллаев и Акбар Салихов, а также спортсмен-инструктор ОСШОР Раджаб Батыров. Сопровождает борцов тренер Андрей Семанов.

Расписание встреч следующее (время московское):

4 февраля, пятница

11:00 - 16:00 – квалификационные и отборочные встречи в весовых категориях до 55, 67, 72, 87 и 97 кг

17:00 - 17:30 – церемония открытия

18:00 - 19:30 – полуфиналы в весовых категориях до 55, 67, 72, 87 и 97 кг

5 февраля, суббота

11:00 - 13:00 – утешительные встречи в весовых категориях до 55, 67, 72, 87 и 97 кг

11:00 - 16:00 – квалификационные и отборочные встречи в весовых категориях до 60, 63, 77, 82, 130 кг

16:00 - 18:00 – полуфиналы в весовых категориях до 60, 63, 77, 82 и 130 кг

18:00 - 20:00 – финалы в весовых категориях до 55, 67, 72, 87 и 97 кг

6 февраля, воскресенье

11:00 - 13:00 – утешительные встречи в весовых категориях до 60, 63, 77, 82 и 130 кг

14:00 - 16:00 – финалы в весовых категориях до 60, 63, 77, 82 и 130 кг