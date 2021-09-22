Тюменские спортсмены завоевали призовые места чемпионата и первенства УФО по плаванию

фото ГАУ ТО "ОСШОР"

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по плаванию (25м) проходит 21 – 24 сентября в Сургуте (ХМАО-Югра). В соревнованиях принимают участие представители Тюменской области, в том числе воспитанники ГАУ ТО "ОСШОР". В первый день они показали хороший результат, завоевав призовые места.

Спортсмен ОСШОР Егор Юрченко в заплыве на 100 метров баттерфляем стал вторым. А в составе сборной Тюменской области на смешанной эстафете 4x50 вольным стилем завоевал золото. В команде также выступали Арсений Чивилев, Софья Сподаренко и Елизавета Кливанович.

Владислав Павлов из ОСШОР также взял бронзу на 50 метрах брассом, уступив лишь 0,07. Третье место у Елизаветы Чербижевой (СДЮСШОР №1) в дистанции 200 метров баттерфляем. В 50 метрах брассом среди девушек не было равных Елизавете Юриной из спортшколы №1, она принесла Тюменской области золото чемпионата.

Спортсменка "ЦФОР Уватского МР" Анна Шеремет стала третьей в заплыве на 200 метров на спине на чемпионате и второй – среди юниоров. Воспитанница СШ №1 г. Тюмень Александра Шуракова в первенстве УФО на 200 метров баттерфляем финишировала третьей.

Отметим, к соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд субъектов РФ, входящих в состав соответствующих федеральных округов России. Результаты, показанные на чемпионатах федеральных округов, учитываются при формировании сборных команд субъектов для участия в чемпионате страны.