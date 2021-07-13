В Тюмени впервые пройдёт Чемпионат по бодибилдингу среди смешанных и фитнес-пар

Фото: IFBB

Чемпионат по бодибилдингу среди смешанных и фитнес-пар состоится в Тюмени в рамках Чемпионата России, который пройдет этой осенью. Предварительно соревнование среди смешанных пар состоится в пятницу, 22 октября. Фитнес-пары смогут побороться за призы на следующий день, 23 октября.

Участники соревнования продемонстрируют красоту и гармонию мышечного развития мужского и женского тела. Особых требований к соревновательному костюму в этой дисциплине нет: мужчины-участники носят ту же одежду, что и в мужском бодибилдинге, а женщины-участницы – ту же одежду, что и в классическом бодибилдинге.

Соревнования будут состоять из двух раундов. Первый включает в себя пять обязательных поз, при этом поза "бицепс сбоку" у мужчин и женщин отличается. Второй представляет собой программу "Свободные позы" в течение 90 секунд.

Уже известно, что Чемпионат России пройдет в ДК "Нефтяник" с 20 по 25 октября. Главное требование для спортсменов всех дисциплин – наличие ПЦР-теста за 72 часа до регистрации.