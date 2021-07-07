Спортсмен Областной спортшколы олимпийского резерва завоевал медаль в финале Кубка России по плаванию

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Финал Кубка России по плаванию завершился в Обнинске.

С 3 по 5 июля 723 спортсмена из 59 субъектов Российской Федерации разыграли 34 комплекта медалей.

В финале Кубка России проявил себя воспитанник Областной спортивной школы олимпийского резерва Егор Юрченко. Воспитанник тренера Елены Юрченко завоевал бронзовую медаль, преодолев дистанцию 50 м баттерфляем по нормативу МСМК за 23.65 с.