Спортсмен Областной спортшколы олимпийского резерва завоевал медаль в финале Кубка России по плаванию

Финал Кубка России по плаванию завершился в Обнинске.
С 3 по 5 июля 723 спортсмена из 59 субъектов Российской Федерации разыграли 34 комплекта медалей.
В финале Кубка России проявил себя воспитанник Областной спортивной школы олимпийского резерва Егор Юрченко. Воспитанник тренера Елены Юрченко завоевал бронзовую медаль, преодолев дистанцию 50 м баттерфляем по нормативу МСМК за 23.65 с.
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