Юные тюменские спортсмены пообщались с олимпийским призёром

В рамках программы спортивного лагеря дневного пребывания юных борцов спортивной школы "Прибой" навестил серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, заслуженный мастер спорта России, борец греко-римского стиля Рустам Тотров.
Встреча была долгой и очень увлекательной. Ребят интересовало все: как спортсмен смог достичь таких спортивных высот, какие качества характера помогли ему в этом, как маленький Рустам учился в школе, и трудно ли было на Олимпийских играх. Рустам Станиславович был искренен и откровенен с ребятами, и потому, хочется верить, эта встреча запомнится юным спортсменам надолго.
"Я абсолютно уверен, что спорт нужен детям. Он формирует характер, позволяет выбрать правильные ценности, дает здоровье, бодрость и оптимизм. И всегда готов демонстрировать это личным примером", - прокомментировал знаменитый спортсмен.
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