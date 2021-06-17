Юные тюменские спортсмены пообщались с олимпийским призёром

16:10 17 июня 2021
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СШ "Прибой"

В рамках программы спортивного лагеря дневного пребывания юных борцов спортивной школы "Прибой" навестил серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, заслуженный мастер спорта России, борец греко-римского стиля Рустам Тотров.

Встреча была долгой и очень увлекательной. Ребят интересовало все: как спортсмен смог достичь таких спортивных высот, какие качества характера помогли ему в этом, как маленький Рустам учился в школе, и трудно ли было на Олимпийских играх. Рустам Станиславович был искренен и откровенен с ребятами, и потому, хочется верить, эта встреча запомнится юным спортсменам надолго.

"Я абсолютно уверен, что спорт нужен детям. Он формирует характер, позволяет выбрать правильные ценности, дает здоровье, бодрость и оптимизм. И всегда готов демонстрировать это личным примером", - прокомментировал знаменитый спортсмен.

Теги: греко-римская борьба , спортсмены
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