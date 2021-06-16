Спорт vs учеба: как все успеть?

Фото: ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону П.Н. Носковой

Для многих спорт и учеба – вещи несовместимые. Кажется, если профессионально заниматься спортом, придется забыть про школу – или наоборот. Однако этот миф успешно развенчивают воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой.

Регулярные отъезды на соревнования и сборы заставляют юных спортсменов пропускать уроки в школе. Из-за этого ребятам порой приходится наверстывать упущенное в перерывах между тренировками или поездками. В школах можно встретить разное отношение педагогов к ученикам-спортсменам. Безусловно, находятся те учителя, которые входят в положение, но встречаются и другие, чьи требования чересчур строги.

Впрочем, несмотря на это многим будущим олимпийским чемпионам все-таки удается добиваться успехов не только в спорте, но и в учебе. Более того, спорт даже помогает, ведь дисциплина, воспитанная в них с раннего детства, учит доводить любое дело до конца.

О своем опыте рассказала Анна Хоботова – успешная тюменская лыжница, воспитанница ОСШОР Л. Н. Носковой. Девушка начала заниматься спортом с 13 лет благодаря своему первому тренеру, который навсегда привил Анне любовь к лыжам. Спортсменка неоднократно становилась призером и победителем чемпионатов и первенств по лыжным гонкам различного уровня, с 2018 года является кандидатом в мастера спорта России. Также Анна вошла в "Спортивную элиту Тюменской области 2020", получив награду в номинации "Олимпийская надежда", и вошла в число претендентов на получение государственных спортивных стипендий в 2021 году.

"На самом деле, совмещать учебу и спорт не так уж сложно, главное, чтобы было желание. Мы действительно довольно часто пропускаем школу из-за сборов и отъездов на соревнования. Основная сложность заключается в том, что нам самим приходится нагонять программу и работать с материалом. К счастью, нам очень повезло с учителями. Они у нас замечательные: всегда стараются войти в наше положение, помочь, что-то подсказать. В школе удается учиться хорошо – я ударница. Сейчас у нас идут выпускные экзамены, я буду сдавать биологию и русский. После выпуска планирую поступать в ТюмГУ на направление "Физическая культура" и продолжать карьеру дальше. К экзаменам, в основном, готовлюсь сама, но сейчас на нашей спортивной базе появился новый воспитатель и репетитор по биологии – Евгения Супрун. Евгения Александровна старается проводить для нас консультации, помогает с подготовкой к ЕГЭ. Благодаря этим занятиям я достаточно хорошо подготовилась к биологии, несмотря на пропущенные уроки", - рассказывает Анна Хоботова.

Евгения Александровна Супрун – администратор ОСШОР Л.Н. Носковой. Ей продуктивно удается совмещать эту работу с работой репетитора по биологии. Практически все воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой сдают экзамен по этому предмету для поступления на специальности, связанные со спортом и физкультурой. Мы поговорили с Евгенией Александровной и узнали ее мнение о том, насколько успешно ребятам удается совмещать профессиональный спорт и учебу.

"Учитель, тренер, спортсмен – очень схожи в призвании, ведь дело их жизни выбирается по велению души, а не за компанию или потому, что рядом с домом. Юный спортсмен уже ориентирован на первенство не только в соревнованиях, но и в бытовых делах. Я видела наших ребят во время серьёзных гонок, наблюдала, как, несмотря на мороз и усталость, они в борьбе вырывали победу у фортуны и соперников. Такие же упорные многие из них и в учёбе. Поэтому зачастую до отбоя в комнатах над письменными столами горит свет, ведь ради спортивных побед тренировки идут с утра до вечера", - отмечает Евгения Супрун.

По словам специалиста, всем учителям известен плотный график ребят, и каждому, кто хоть раз смотрел Олимпиаду, понятно, какими усилиями достигаются призовые места на крупных спортивных турнирах. Поэтому к будущим олимпийским чемпионам у преподавателей особый подход: это и совмещенное очное и онлайн обучение, и контрольные точки, и режим консультаций.

"Мы с уважением относимся к их выбору – стать гордостью своей большой и малой Родины и достойно прославлять имя своей Олимпийской школы. Тренеры тоже следят не только за спортивной формой, но и знают об успеваемости своих подопечных. Можно сказать, что все мы здесь: учителя, воспитатели, репетиторы, тренеры, руководство и даже водители – нацелены на воспитание гармоничной личности – не только спортсмена, но и образованного гражданина в целом", - подчеркнула Евгения Александровна.

Ребята, несмотря на общую занятость, проводят время на мастер-классах, интеллектуальных играх и мозговых штурмах, посещают культурные мероприятия города. Такой комплексный подход к воспитанию биатлонистов и лыжников не случаен. По мнению работников спортивной школы Луизы Носковой, все эти мероприятия усиливают образовательный эффект и умножают школьные знания.