Борцы Тюменской области выступили в финале V летней Спартакиады молодежи России

Фото с сайта Федерации спортивной борьбы Тюменской области

С 4 по 6 июня в Уфе состоялся финал V летней Спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. За медали боролись 100 юниоров до 21 года в 10 весовых категориях.

Сборную команду Тюменской области представили 4 борца. Спортсмен-инструктор по греко-римской борьбе Бесо Мекинулов под руководством тренера Андрея Дмитриевича Семанова занял 5 место в весовой категории 77 кг. Всего в этой категории за победу боролись 9 спортсменов из разных регионов страны.

По итогам выступления Тюменская область заняла 17 место из 31 региона России, набрав 28 баллов.