Борцы Тюменской области выступили в финале V летней Спартакиады молодежи России

С 4 по 6 июня в Уфе состоялся финал V летней Спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. За медали боролись 100 юниоров до 21 года в 10 весовых категориях.
Сборную команду Тюменской области представили 4 борца. Спортсмен-инструктор по греко-римской борьбе Бесо Мекинулов под руководством тренера Андрея Дмитриевича Семанова занял 5 место в весовой категории 77 кг. Всего в этой категории за победу боролись 9 спортсменов из разных регионов страны.
По итогам выступления Тюменская область заняла 17 место из 31 региона России, набрав 28 баллов.
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