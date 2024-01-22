Тюменец стал серебряным призером чемпионата России по греко-римской борьбе

Фото - Федерация спортивной борьбы России

В Наро-Фоминске прошел чемпионат России по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие 310 спортсменов из 56 субъектов страны. Тюменскую область представили Ованнес Геворгян, Айдар Шамсутдинов, Сергей Кутузов и Всеволод Бердник. Серебряным призером в весовой категории до 77 кг стал Сергей Кутузов.

В квалификационной встрече Сергей выиграл у Альберта Доева из Санкт-Петербурга со счетом 8:0. Схватку в 1/8 финала с Тогрулом Алибалазаде из Кировской области спортсмен завершил со счетом 0:9. Далее в 1/4 Сергей победил Гамзата Гаджиева из Дагестана. В полуфинале тюменский борец одержал верх над серьезным соперником Адлетом Тюлюбаевым из Московской области со счетом 5:3. Финальную схватку с Сергеем Степановым из Новосибирской области Сергей Кутузов провел вничью.

"На соревнованиях высокого уровня перед спортсменами всегда ставится задача войти в тройку призеров. Сергей Кутузов с этим справляется. С каждым выступлением виден прогресс в работе Сергея, он отстоял в партере, неплохо выглядел в стойке и в целом физически готов к сильным соперникам. Этот результат еще больше замотивирует нашего борца на предстоящие старты. Сейчас он и другие наши спортсмены начинают готовиться к чемпионату Европы и двум международным турнирам", - прокомментировал главный тренер сборной команды Тюменской области по греко-римской борьбе Сергей Воробьев.

По словам главного тренера, результат удовлетворительный, каждый спортсмен из тюменской делегации показывает определенный спортивный рост. Впереди борцов ждет работа над ошибками.