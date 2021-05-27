Фестиваль Тюмени по айкидо пройдет в последнее воскресенье весны

Фото: департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени

В спортивной школе "Прибой" 30 мая стартует фестиваль Тюмени по айкидо. Мастерство владения этим боевым искусством покажут 150 воспитанников Тюменской областной федерации айкидо в возрасте от 6 до 18 лет.

Мероприятие состоится по адресу: проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1. Торжественное открытие соревнований состоится в 12:30. Наблюдать за открытием можно будет в прямом эфире в группе городского департамента по спорту и молодежной политике во "ВКонтакте". В 13:00 начнутся показательные выступления участников. Церемония награждения победителей и призеров запланирована на 14:30.

Айкидо - японское боевое искусство. Главное отличие этого единоборства от многих других - использование силы противника против него самого. Здесь важно, используя атаку партнера, дополнить, перенаправить и изменить его движения так, чтобы закончить прием болевым удержанием или броском, и при этом не нанести травму ни себе, ни оппоненту.