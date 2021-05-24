Борцы "Прибоя" заняли третье место на первенстве "Бригантина"

III традиционное первенство командное первенство МАУ ДО ЦРТДиЮ "Бригантина" по спортивной (греко-римской) борьбе состоялось в Тюмени.
Мероприятие состоялось на минувших выходных и было посвящено 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участие принимали юноши 2007-2008 годов рождения. По итогам первенства команда "Прибой" заняла третье место и была удостоена диплома и кубка.
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