Тюменские команды по настольному теннису стали сильнейшими в регионе

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В минувшие выходные в спортивно-оздоровительном комплексе "Муромец" состоялся финал областных соревнований "Тюменская детская лига по настольному теннису". За призовые места боролись по 8 команд юношей и девушек из разных муниципальных образований Тюменской области.

Участие принимали спортсмены 2003 года рождения и младше. В итоге и среди юношей, и среди девушек сильнейшей стала команда Калининского административного округа Тюмени. Поздравляем с великолепным достижением и ребят, и тренеров - Елену Брус и Сергея Семеркина.

Серебряным призером среди юношей также стала тюменская команда, отличились теннисисты Центрального административного округа. Третье место на счету спортсменов из Тобольска. Среди девушек второе место заняли представительницы Восточного административного округа Тюмени, а замкнула тройку лидеров сборная Уватского муниципального района.