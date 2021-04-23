Финальные игры региональной детской лиги настольного тенниса состоятся в Тюмени

11:06 23 апреля 2021
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Фото: osdusshor.ru

В эти выходные, 24 и 25 апреля, в посёлке Березняки (г. Тюмень) состоятся финальные областные соревнования "Тюменская детская лига по настольному теннису".

По итогам зональных соревнований в финал вышло по 8 команд юношей и девушек 2003 г.р. и младше из разных муниципальных образований Тюменской области.

Среди девушек в финале встретятся команды Исетского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского, Уватского районов, Тобольска, а также две тюменские команды: Калининского и Центрального административных округов города.

Среди юношей за победу будут бороться спортсмены Исетского, Омутинского, Тюменского, Сладковского, Уватского районов, Тобольска, Калининского административного округа (Тюмень) и Восточного административного округа (Тюмень).

Соревнования пройдут в СК "Муромец" (посёлок Березняки). Оба соревновательных дня стартуют в 10:00. Церемония награждения победителей и призеров запланирована на воскресенье, 25 апреля, на 16:00.

Теги: настольный теннис
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