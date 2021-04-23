XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области по баскетболу набирает обороты

10:25 23 апреля 2021
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Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Завершились зональные соревнования среди команд II группы (муниципальные районы) XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области по баскетболу.

В финальную стадию среди девушек вышли команды Абатского, Сорокинского, Тобольского, Вагайского, Ишимского, Омутинского, Юргинского и Упоровского районов.

Среди юношей борьбу продолжат баскетболисты Казанского, Сорокинского, Тобольского, Вагайского, Ишимского, Упоровского и Исетского районов, а также Голышмановского городского округа. 

Финал состоится 23-25 апреля в районном посёлке Голышманово на базе стадиона "Центральный". 

Теги: XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области , баскетбол
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