XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области по баскетболу набирает обороты

Завершились зональные соревнования среди команд II группы (муниципальные районы) XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области по баскетболу.
В финальную стадию среди девушек вышли команды Абатского, Сорокинского, Тобольского, Вагайского, Ишимского, Омутинского, Юргинского и Упоровского районов.
Среди юношей борьбу продолжат баскетболисты Казанского, Сорокинского, Тобольского, Вагайского, Ишимского, Упоровского и Исетского районов, а также Голышмановского городского округа.
Финал состоится 23-25 апреля в районном посёлке Голышманово на базе стадиона "Центральный".
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