XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области по баскетболу набирает обороты

Среди юношей борьбу продолжат баскетболисты Казанского, Сорокинского, Тобольского, Вагайского, Ишимского, Упоровского и Исетского районов, а также Голышмановского городского округа.

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