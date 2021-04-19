Спортшкола Луизы Носковой выбирает лучшего воспитанника

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой продолжает конкурс "Лучший воспитанник 2020-2021 года". В рамках конкурса в минувшую субботу на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" состоялся интеллектуальный квиз.

Участие приняли 42 воспитанника ОСШОР. Ребятам предстояло ответить на вопросы по общим школьным знаниям, каверзные вопросы на логику, показать свои знания в сфере кино, музыки и, конечно же, спорта.

Квиз разработали и провели комиссары межвузовского студенческого педагогического отряда "Товарищ" Тюменской городской молодежной общественной организации "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА".

В итоге первое место занял воспитанник отделения лыжных гонок Никита Терехин. Второе место разделили сразу три участника: Максим Белянин, Дмитрий Лебедев и Егор Старых. Третьей стала Камила Вовк.

Добавим, что конкурс "Лучший воспитанник Областной спортивной школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой" 2020-2021 года проводится с октября 2020 года в трёх номинациях: "Спортивный рывок", "Умники и умницы", "Креатив". Интеллектуальный квиз прошёл в рамках номинации "Умники и умницы".

Финальным этапом конкурса станет отдельная номинация "Воспитанник года", участники которой будут выбраны из числа номинантов, наиболее ярко проявивших себя в конкурсных мероприятиях по всем направлениям. На заключительном этапе финалистам предстоит пройти через ситуационные испытания-тренинги.

"Наша школа ставит целью не только вырастить отличных спортсменов. Мы стремимся к разностороннему развитию личности каждого нашего воспитанника, стараемся прививать вечные общечеловеческие ценности. Проведение подобных конкурсов – один из шагов в этом направлении. Так постоянно развиваемся и мы: ищем новые эффективные формы работы со спортсменами, повышаем заинтересованность тренерско-воспитательского коллектива в достижениях воспитанников и профессиональное педагогическое мастерство", - отметила директор ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону, Олимпийская чемпионка Луиза Носкова.