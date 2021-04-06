Воспитанницы "Прибоя" выиграли очередной турнир по эстетической гимнастике

Фото: СШ "Прибой"

Открытый турнир "Сказка" по эстетической гимнастике состоялся в Уфе 4 апреля. Тюмень представили две команды воспитанниц спортивной школы "Прибой", и обе заняли призовые места.

Участие принимали спортсменки в возрасте от 6 до 16 лет. В возрастной категории 8-10 лет (девочки, старшая подгруппа) стала победителем команда "Аврора-Радуга". А среди девушек 12-14 лет тюменская команда "Аврора-Прибой" сумела завоевать серебряные медали. Тренирует оба коллектива Евгения Кудашова.

Соревнования прошли на базе ГАУ "Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Баталовой". Организатором выступила региональная молодежная общественная организация "Федерация эстетической гимнастики Республики Башкортостан".