СК "Строймаш" примет Кубок России по борьбе корэш

Фото: пресс-служба Федерации корэш России

Соревнования на Кубок России по борьбе корэш памяти Героев России Раушана Абдуллина и Тимура Мухутдинова состоятся в Тюмени 3 апреля на площадке СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а).

Участие примут 200 борцов из 34 регионов России. Честь Тюменской области будут защищать сильнейшие именитые спортсмены, доказавшие своё мастерство на высочайшем уровне. В частности, в составе команды выступит чемпион мира Егор Егоян и призеры чемпионата мира Максим Морозов и Турал Азимов. Состязания проводятся среди мужчин 2002 года рождения и старше. Бороться за победу спортсмены будут в нескольких весовых категориях (60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 130 кг, 130+ кг).

Борьба корэш - вид спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину применением какого-либо из разрешенных приемов. Данный вид борьбы является традиционным для тюркских народов (башкир, татар, чувашей, казахов) и отличается различными правилами. Основатели татарской национальной борьбы Рашид Азизов, Асхат Шайхутдинов и другие сформулировали соответствующие правила в соответствии с существовавшей традицией, при которой мастера татарской борьбы корэш были бы сильны и в классической борьбе, не ориентированной на борьбу ногами.

Организаторы турнира - Федерация корэш России, Тюменская областная федерация борьбы на поясах корэш "Батыр", департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области - посвятили его Героям России Раушану Абдуллину и Тимуру Мухутдинову.

Справка:

Уроженец села Нариманово в Тюменской области Раушан Абдуллин разведчик-сапер отряда специального назначения 10-й отдельной бригады специального назначения Северо-Кавказского военного округа, находился в составе батальона миротворческих сил, который в августе 2008 года принял первые удары грузинских войск. Осколок снаряда перебил ему ноги. Получив осколочное ранение, рядовой Раушан Абдуллин, с помощью ручного противотанкового гранатомета ценой своей жизни уничтожил танк противника, обстреливающий позиции военнослужащих батальона и мирных жителей. Солдат погиб от потери крови на поле боя.

Указом президента Российской Федерации от 9 сентября 2009 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, рядовому Абдуллину Раушану Мухамедовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Герой Российской Федерации Тимур Мухутдинов родился 26 января 1975 года в селе Ембаево. 23 октября 2010 года старший уполномоченный по особо важным делам боевого отделения отряда милиции специального назначения Тимур Мухутдинов нес службу по охране пункта временной дислокации сводного отряда спецназа в городе Хасавюрт (Дагестан), который размещался в здании профессионального училища. В нем находилось около полусотни спецназовцев из нескольких российских регионов (Тюмени, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Владимирской области). Около семи часов вечера по дороге, ведущей в сторону пункта, стал набирать скорость автомобиль УАЗ, груженый взрывчаткой. За рулем машины находился террорист-смертник. Увидев его, майор Мухутдинов открыл по автомобилю огонь из автомата. Боевик понял, что прорваться через контрольно-пропускной пункт не удастся, и привел в действие взрывное устройство мощностью 160 кг в тротиловом эквиваленте.

Тимур Мухутдинов получил смертельные ранения в результате взрыва и скончался на месте. Своим подвигом он спас жизни десяткам сослуживцев.