Тюменский пловец стал призером всероссийских соревнований по спорту слепых

12:00 15 декабря 2020
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Тюменский пловец, воспитанник ГАУ ТО "ОСШОР" Владислав Прудченко завоевал призовые места на Первенстве России и Кубке России по спорту слепых в категории "плавание".

В рамках Первенства России по спорту слепых Владислав Прудченко получил "золото" на дистанции 100 метров баттерфляем и "серебро" на дистанции 50 метров на спине. На Кубке России тюменский спортсмен также показал высокий результат и финишировал вторым на дистанции 100 метров баттерфляем.

Отметим, соревнования проходят с 12 по 16 декабря в г. Раменское, Московская область. Организатором выступают Министерство спорта России, Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация спорта слепых".

Теги: плавание
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