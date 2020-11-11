"Прибой" объявляет набор на отделение художественной гимнастики

Фото: ДЮСШ "Прибой"

Детско-юношеская спортивная школа "Прибой" приглашает юных тюменок познакомиться с удивительным и прекрасным миром художественной гимнастики, в котором правят красота и грация.

Художественная гимнастика – спорт для ловких и выносливых. Благодаря унаследованной от балета связи с музыкой и хореографией, она требует от спортсменок чувства ритма и музыкальности, вырабатывает тонкую координацию и выразительность движений. У девочки сформируется подтянутая фигура, правильная походка и ровная осанка. Сила воли, выносливость, дисциплинированность, терпеливость – все эти качества воспитывает гимнастика.

В ДЮСШ "Прибой" занятия для спортсменок 2016-2017 годов рождения проходят по понедельникам, средам и пятницам с 17:00 до 18:00. Другая группа также тренируется по вторникам и четвергам с 17:00 до 18:00, а по субботам с 12:00 до 13:00. Девочки 2014-2015 годов рождения приглашаются на занятия по вторникам и четвергам с 18:00 до 19:30. Тренирует юных спортсменок Ксения Викторовна Евстратова. С тюменками 2015-2017 годов рождения также занимается Марсела Генадьевна Илуридзе. Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам с 17:30 до 18:30.

Узнать подробности и записаться на отделение художественной гимнастики ДЮСШ "Прибой" можно по телефону: +7 (3452) 69-35-85.