Тюменский "Шанс" стал лучшим на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках

Фото: Евгений Шаров

В Тюмени с 9 по 12 октября в спорткомплексе "Строймаш" прошли соревнования Всероссийского турнира по баскетболу на колясках. Тюмень приветствовала лучшие команды из регионов: Москвы ("Фалькон"), Ульяновской области ("Волга"), Челябинской области ("Импульс"), Тюменской области ("Шанс"), ХМАО-Югры ("Легион-Югра") и Республики Татарстан ("Крылья Барса"). Об этом сообщает тюменская областная региональная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

В этом году Всероссийский турнир по баскетболу на колясках в Тюмени впервые прошёл без самых ярких звёзд баскетбольного спорта: питерских команд "БасКИ" и "Невский Альянс". Но несмотря на это фавориты турнира определились сразу. В первый день игр на площадке вели команды тюменский "Шанс" и казанские "Крылья Барса". Уверенно в тройке лидеров закрепился и московский "Фалькон". Кстати, москвичи вышли на поле в обновленном составе, на тюменском турнире у ребят был дебют.

Достойный результат показал в первые два игровых дня тюменский "Шанс", уверенно обыграв Югру, Ульяновск, Челябинск и Москву. На первой игре 11 октября у ребят не пошло – значительно уступили главному сопернику "Крыльям Барса". Однако в финальной битве, где шла интенсивная борьба за первое и второе место, тюменские ребята взяли волю в кулак и, в итоге, "Шанс" уверенно и с большим отрывом закрепился на первом месте. Финальная игра завершилась со счетом 71:57.

На втором месте по результатам всех игровых встреч – команда "Крылья Барса" (Республика Татарстан), на третьем закрепилась команда "Фалькон" (Москва). Далее по количеству баллов следуют команды "Волга" (Ульяновская область), "Легион-Югра" (ХМАО-Югра) и "Импульс" (Челябинская область).

Лучшим разыгрывающим в рамках турнира стал Владимир Кучин, команда "Фалькон". Лучший нападающий - Юрий Отрощенко, "Крылья Барса". Лучший защитник - "Алексей Городецкий, "Шанс". Лучшим центровым признан Айрат Хидиятуллин, "Крылья Барса". Лучшим игроком турнира стал Василий Кочетков, команда "Шанс".

Организаторами и учредителями Всероссийского турнира по баскетболу на колясках выступили: Всероссийское общество инвалидов, Российский спортивный Союз инвалидов, Правительство Тюменской области, Тюменская региональная организация Всероссийского общества инвалидов, региональная Федерация спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области.