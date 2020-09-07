Тюменские танцоры взяли золото в "Лиге чемпионов"

федерация танцевального спорта Тюменской области.

Сборная Тюменской области по танцевальному спорту стала первым чемпионом России в европейской программе после пандемии. Новый спортивный сезон команда открыла "Лигой чемпионов" на паркете дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Тюменцы привезли на чемпионат России две программы - европейскую и латиноамериканскую. Полгода паузы в соревнованиях как не бывало. Спортивная форма, техника, синхронные движения, трюки на паркете в исполнении команды "Вера" по-прежнему вызывают восхищение у зрителей и судей. За "Лигу чемпионов" (standard) команда получила золото, в "Open the door" (latina) - серебряную медаль.

Кроме формейшн "Вера", а это 32 спортсмена и 5 тренеров, Тюменскую область на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту представили пары: Валентин Космачев и Алена Коченгина, Евгений Никитин и Маргарита Юрлова, Сергей Кудисов и Виктория Волкова, Роман Муксимов и Анастасия Гонтова, сообщает федерация танцевального спорта Тюменской области.