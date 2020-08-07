Тюменских победителей всероссийской X Зимней Спартакиады учащихся наградили онлайн

Фото: Олег Лазарев

В среду, 5 августа, состоялась церемония награждения победителей и призёров X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года. Мероприятие прошло в Министерстве спорта РФ, спортсмены присутствовали в режиме онлайн. Напомним, сборная Тюменской области заняла первое место среди регионов с численностью населения от 1 до 2 миллионов человек.

Отметим, что одновременно проходило и награждение лучших участников VI Всероссийской зимней Универсиады. В мероприятии участвовали главы органов исполнительной власти субъектов страны в области физической культуры и спорта и руководители высших учебных заведений, чьи спортсмены стали победителями и призёрами соревнований.

Призы вручали министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов и выдающиеся спортсмены страны: фигуристка Ирина Роднина, лыжницы Любовь Егорова и Елена Вяльбе, биатлонист Владимир Барнашов.

Олег Матыцин лично поздравил победителей и призеров и отметил, что проведение Спартакиад и Универсиад стало доброй традицией и способствует развитию массового детского, школьного и студенческого спорта во всей стране, который, в свою очередь, является фундаментом олимпийского спорта России.

"Дети – наше будущее" – это не только лозунг, поэтому давайте делать всё возможное, чтобы они были здоровым, образованными и гордились страной, в которой живут. Именно от того, насколько мы будем уделять внимание здоровью детей, создавать им комфортные условия, в том числе через систему соревнований, зависит будущее всей сферы физической культуры и спорта в России, - подчеркнул министр спорта РФ.

Напомним, на завершившемся всероссийском этапе X Зимней Спартакиады тюменцы стали лучшими в своей группе, опередив Ярославскую область и Хабаровский край. Представители региона выступали в шести видах спорта (лыжные гонки, биатлон, хоккей, сноуборд, спортивное ориентирование и фигурное катание на коньках) и завоевали в общей сложности 4 медали: 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу. Золотые награды принесла региону мужская команда хоккеистов. Также тюменцы дважды занимали 4, 5 и 6 места.

По информации пресс-службы Минспорта России