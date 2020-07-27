Организаторы Extreme Expo презентуют новую модель фестиваля

Команда Союза экстремальных видов спорта завершает строительство многофункциональной спортивной конструкции, которую планировалось представить тюменцам на юбилейном Всероссийском фестивале Extreme Expo в День города. Конструкция спроектирована профильными специалистами, а для ее строительства в Тюмень завезли 1 000 квадратных метров фанеры и 4 117 деталей металлоконструкций общим весом 20 тонн. Дата проведения фестиваля Extreme Expo на набережной города отложена до снятия или ослабления режима повышенной готовности в Тюменской области. Сейчас организаторы собирают новую модель Extreme Expo в закрытой локации и тестируют ее для, чтобы презентовать тюменцам на следующем крупном событии после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий.

Иван Шмонин, руководитель Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team):

Вследствие реализации проектов на протяжении шести лет в разных регионах, от малых субъектов до столицы страны, мы поняли все слабые и сильные места и создали максимально эффективную и универсальную модель, которая будет востребована во многих городах России.

Модель фестиваля Extreme Expo в новом формате объединит 15 видов спорта на одной объемной площадке: скалолазание, дрифт, стантрайдинг, стритбол, ММА, силовой экстрим, скейтборд, BMX, велотриал, футбольный фристайл, панна, воркаут и другие.

Скалодром, велосетап и площадку стантрайдинга в новой модели Extreme Expo уже начали оформлять художники фестиваля "Морфология улиц". После завершения строительства профессиональные спортсмены обкатают спортивные площадки конструкции.

Новая модель Extreme Expo будет мобильна и может путешествовать по городам, а также позволит ускорить процесс сборки площадки фестиваля и оптимизирует расходы на реализацию проектов.