ФК "Тюмень" проводит матчи в рамках тренировочных сборов в Турции

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет контрольный матч с "Химиком-Арсеналом" из Туры в рамках тренировочных сборов, которые проходят в Анталье "Турция". Главный тренер предстоящего соперника Сергей Подпалый – в прошлом игрок и наставник тюменского клуба.

Тренировочные сборы в Турции проходят с 20 февраля и завершатся 5 марта. За это время тюменские футболисты выходят на поле против разных соперников. Первый такой матч проходил с действующим чемпионом второй лиги Казахстана – командой "СДЮСШОР № 8" из Нур-Султана. "Тюмень" уступила со счетом 1:2. Затем ФК "Тюмень" встретился с лидером группы "Запад", столичным "Велесом". Счет оказался такой же – 1:2.

1 марта пройдет матч против ФК "Химик-Арсенал" из Туры, которая занимает пятое место в группе "Центр". В составе команды-соперника играет бывший вратарь тюменцев Игорь Телков, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Заключительный тренировочный сбор тюменская команда под руководством главного тренера Игоря Меньщикова вновь проведёт в Анталье с 12 по 26 марта, где сыграет в Кубке ПФЛ. Первенство страны в группе "Урал-Приволжье" возобновится 7 апреля. Первым станет матч со "Звездой" из Перми.