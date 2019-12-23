Больше всего катков зальют в Калининском округе

В этом сезоне в Тюмени будут работать 120 ледовых объектов, в том числе 91 хоккейный корт и 29 ледовых площадок. Об этом рассказал директор департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени Евгений Хромин.

В Центральном административном округе будут залиты 34 ледовые площадки, в Калининском округе — 36 ледовых площадок, в Восточном и Ленинском округах — по 25 площадок.

Для массового катания будет залито 100 муниципальных ледовых объектов: 36 в образовательных учреждениях общего и дошкольного образования и 5 в учреждениях спорта и молодежной политики.