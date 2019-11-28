Определились лучшие молодые волейболисты Тюменской области во 2 группе

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В селе Аромашево 22 – 24 ноября состоялись финальные соревнования по волейболу среди команд 2 группы в рамках XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области. В турнире участвовали 8 команд девушек и юношей 2004 – 2006 годов рождения.

В борьбе за третье место среди девушек победу одержали спортсменки Нижнетавдинкого района, уверенно одолев хозяев турнира, команду Аромашево. А лучшими стали представительницы Упоровского района, не проигравшие за весь финальный этап соревнований ни единой партии. Серебряные награды достались девушкам Исетского района.

Среди юношей бронзовые медали завоевали спортсмены Казанского района, со счетом 3-1 переигравшие спортсменов из Упорово, а для выявления золотых призеров понадобились все пять партий, и в бескомпромиссной борьбе чемпионами стали ребята из Исетского района, опередив сборную Голышмановского городского округа.