Команда Тюменского района стала сильнейшей в греко-римской борьбе на XXIII Спартакиаде учащихся региона

фото Федерации спортивной борьбы Тюменской области

XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области по спортивной (греко-римской) борьбе состоялась 20-22 сентября в СК "Строймаш" в рамках Открытого первенства Тюменской области по данному виду единоборства.

В Тюменской области продолжается XXIII Спартакиада учащихся, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В минувшие выходные турнир проходил среди спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой. Борцы выступали по весовым категориям 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг и 120 кг. За первое место можно было получить 30 очков, за второе и третье – 25 и 20 очков, за четвертое и ниже – 19, 18, 17 очков и так далее.

Десять команд из разных муниципальных образований боролись за победные очки. По итогам соревнований лидером стал Тюменский район, который был представлен в девяти из двенадцати весовых категорий. Спортсмены завоевали три золота, одно серебро и три бронзы.

На второй позиции команда г.Тюмень – ЛАО. В их "копилке" три золотых награды, одна серебряная и две бронзовые. На третьем месте сборная г. Тюмень – КАО. Им удалось занять три первых и три третьих места.

Далее в общекомандном зачете следуют Упоровский район, Голышмановский городской округ, Уватский район, г. Тюмень – ЦАО, Тобольский, Викуловский районы и Заводоуковский городской округ.

XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области продлится до июля 2020 года. Участие в ней принимают общеобразовательные организации муниципальных образований региона.

Организаторы соревнований: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области; ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва"; ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий"; Областные федерации по видам спорта и муниципальные образования.