Методы восстановления сна и пищевого поведения у работающих студентов

В Тюменском медицинском университете разрабатывают меры по восстановлению сна и пищевого поведения у работающих студентов.

Работа ведется в рамках гранта всероссийского Союза охраны психического здоровья, который выиграла группа студентов 5–6 курсов и ординатуры ТМУ на развитие проекта "Персонализированная хронодиагностика нарушений сна и пищевого поведения, связанных со сменной работой у студентов медицинских специальностей, и пути их коррекции". Исследование уже начато.

– Мы планируем создать практическое руководство по коррекции сна и пищевого поведения у работающих студентов, что положительно повлияет на их здоровье, повысит работоспособность и стрессоустойчивость, – пояснила лидер проекта, ординатор второго года обучения по специальности "Психиатрия" Дарья Галкина.

Авторы проекта напоминают, что для правильного функционирования организма необходимо спать 8 часов ночью, при этом засыпать нужно до 23:00, чтобы обеспечить выработку гормонов. Спать следует в темноте, поскольку при попадании света на сетчатку глаза нарушается выработка гормона сна, - сообщает Тюменская область сегодня.