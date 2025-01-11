Проблемы энергоэффективности обсудили в Тюмени

В Тюмени прошла научно-практическая конференция "Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе". Участие приняли более 300 экспертов из российских регионов и зарубежья.

Во время работы шести тематических секций было заслушано более 150 докладов студентов, аспирантов, ученых и специалистов. Их география включала в себя порядка 20 регионов нашей страны, а также Республику Узбекистан (Ташкент) и Социалистическую Республику Вьетнам (Ханой).

Организатором научного мероприятия уже более 20 лет является кафедра электроэнергетики Тюменского индустриального университета, поэтому тематика докладов связана в большей степени с вопросами энергообеспечения и повышения энергоэффективности во всех отраслях деятельности, - сообщает Тюменская область сегодня.

– На конференции обсудили вопросы энергосбережения и энергоэффективности в таких направлениях, как архитектура и строительство, машиностроительное производство, теплоэнергетика, химическое производство, экологическая и промышленная безопасность, электроэнергетика и электротехника, – рассказали в вузе.



– Этот интерес обусловлен изменениями в геополитических условиях. В этом году эксперты отметили рост качества студенческих работ, участвовавших в конкурсе. Особенно приятно, что инициативы студентов поддержаны нашим индустриальным партнером – АО "СУЭНКО", – подчеркнула заведующая кафедрой электроэнергетики, Гузель Хмара.