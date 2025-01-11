Как восстановить циркадные ритмы, рассказали тюменцам

16:26 11 января 2025
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"У людей с сахарным диабетом, ожирением, депрессией и расстройствами сна циркадные ритмы часто нарушены из-за заболеваний. Однако даже здоровые люди могут сами провоцировать сбои в этих ритмах, работая много и отдыхая мало, недосыпая, неправильно питаясь, перекусывая поздно перед сном и проводя слишком много времени с гаджетами", - говорит эндокринолог Екатерина Зитева.

Циркадные ритмы напрямую влияют на качество сна, настроение, уровень энергии, температуру тела и выработку гормонов, поэтому их поддержание крайне важно.
"Мелатонин, гормон, вырабатываемый в шишковидной железе гипоталамуса в темное время суток, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, предотвращая воспаление и старение клеток", - говорит эксперт.

Чтобы наладить сон, эндокринолог рекомендует ложиться спать не позднее 23 часов. В это время происходит восстановление нервной системы, а глубокая фаза сна отвечает за выработку гормонов, - сообщает КП-Тюмень.

Теги: здоровье
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