Как восстановить циркадные ритмы, рассказали тюменцам

"У людей с сахарным диабетом, ожирением, депрессией и расстройствами сна циркадные ритмы часто нарушены из-за заболеваний. Однако даже здоровые люди могут сами провоцировать сбои в этих ритмах, работая много и отдыхая мало, недосыпая, неправильно питаясь, перекусывая поздно перед сном и проводя слишком много времени с гаджетами", - говорит эндокринолог Екатерина Зитева.

Циркадные ритмы напрямую влияют на качество сна, настроение, уровень энергии, температуру тела и выработку гормонов, поэтому их поддержание крайне важно.

"Мелатонин, гормон, вырабатываемый в шишковидной железе гипоталамуса в темное время суток, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, предотвращая воспаление и старение клеток", - говорит эксперт.

Чтобы наладить сон, эндокринолог рекомендует ложиться спать не позднее 23 часов. В это время происходит восстановление нервной системы, а глубокая фаза сна отвечает за выработку гормонов, - сообщает КП-Тюмень.