Юные тюменские журналисты вернулись из Казани с победными "трофеями"

Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий "Волжские встречи" завершился в Татарстане. Он собрал 600 начинающих медийщиков из 50 регионов России. Ребят учили снимать короткометражные фильмы, делать новости и мультики.

Тюмень представили воспитанники Анастасии Олизаревич, журналиста "Тюменского времени" и педагога центра "Грант". Жюри отметило операторскую и актёрскую работу тюменцев в кадре. Ребятам вручили Стеллу победителей в номинации "От школьников - для школьников" за телепроект "Мама, я в телике!", а также диплом за игровой фильм "Казанское чудо" и диплом 2 степени в номинации "Мультипликация".

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.