Юные тюменские журналисты вернулись из Казани с победными "трофеями"

18:16 11 января 2025
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Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий "Волжские встречи" завершился в Татарстане. Он собрал 600 начинающих медийщиков из 50 регионов России. Ребят учили снимать короткометражные фильмы, делать новости и мультики.

Тюмень представили воспитанники Анастасии Олизаревич, журналиста "Тюменского времени" и педагога центра "Грант". Жюри отметило операторскую и актёрскую работу тюменцев в кадре. Ребятам вручили Стеллу победителей в номинации "От школьников - для школьников" за телепроект "Мама, я в телике!", а также диплом за игровой фильм "Казанское чудо" и диплом 2 степени в номинации "Мультипликация".

 

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Теги: журналисты , Казань , молодежь
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