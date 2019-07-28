Три всероссийских чемпионата проходят сегодня на тюменской набережной

27 июля на тюменской набережной проходит всероссийский фестиваль "Экстрим ЭКСПО": более 10 площадок по разным направлениям современного спорта, среди которых чемпионат России по футбольному фристайлу, международный шоу-чемпионат по чирлидингу и акробатике "МОРЕmore" и всероссийские соревнования по скалолазанию в дисциплине "скорость". Финалы соревнований состоятся в вечернее время под светом софитов и прожекторов.

Фестиваль традиционно проходит в День города – Тюмень празднует 433 года со дня основания, а часть тюменской набережной четвертый год подряд занимает фестиваль "Экстрим ЭКСПО". Принять участие в фестивале в 2019 году в Тюмень приехало порядка 400 лучших спортсменов из разных городов России: Казань, Архангельск, Москва, Красноярск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Сургут, Уфа, и других городов.

Открытие фестиваля состоялось в 14:00 и началось с приземления парашютистов на тюменскую набережную. Масштаб фестиваля растет с каждым годом и в 2019 году в рамках фестиваля проходят три крупных чемпионата:

● Чемпионат России по футбольному фристайлу "Subway street champions": на соревнованиях выступают лучшие фристайлеры страны. Победитель отправится представлять Россию на чемпионат Мира Red Bull Street Style, который пройдет в ноябре 2019 в Майами, штат Флорида, США. Уже определен ТОП-16 спортсменов, которые выступят в финале чемпионата с 20:00 по Тюменскому времени.

● VI международный шоу-чемпионат по чирлидингу и акробатике "МОРЕmore". В 2019 году шоу-чемпионат по чирлидингу проходит в Тюмени при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". Грантовая поддержка шоу-чемпионата позволила организовать трансфер и проживание для иногородних спортсменов, а также сформировать призовой фонд – 165 тысяч рублей — это самый крупный фонд за всю историю проведения чемпионатов по чирлидингу в России.

● Соревнования по скалолазанию: в соревнованиях принимает участие Сборная России по скалолазанию и лучшие спортсмены из Башкортостана, Екатеринбурга, Ишима, Уфы, Омска, Перми. на мосту Влюбленных установлен 13-метровый скалодром. Чемпионат организован при поддержке средств муниципального гранта города Тюмени.

Также на "Экстрим ЭКСПО" проходят турниры по ММА, RC Drift, силовому экстриму, воркауту, кроссфиту и скейтбордингу. Зрелищные финалы Чемпионатов состоятся в вечернее время под светом софитов 19:00–23:00. Фестиваль завершится салютом в честь Дня города.

"Каждый год мы что-то меняем, добавляем какие-то новые направления. В этом году из направлений добавился силовой экстрим, в то время как все остальные площадки мы развиваем за счет того, что на соревнования в Тюмень приезжают более серьезные спортсмены и судьи. Чемпионат по футбольному фристайлу в рамках празднования Дня города в 2019 году проходит впервые – эти два момента, которые отличают насыщенность мероприятия от предыдущих лет проведения", — прокомментировал Иван Шмонин — организатор фестиваля "Экстрим ЭКСПО".

Проведение фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019" сопровождается прямой трансляцией телеканала "Тюменское время". Организаторы мероприятия: Extreme team

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019"