Тюменские лыжники выступают на Зимней Спартакиаде учащихся России

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Первый день соревнований по лыжным гонкам прошел в рамках Зимней Спартакиады учащихся России накануне на базе центра зимних видов спорта в Тюмени "Жемчужина Сибири".

В гонке классическим стилем на 10 км воспитанник Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Даниил Окунев занял 12-е место среди 88 участников, сообщили в пресс-службе ОСШОР.

Тюменка Татьяна Костюнина вошла в ТОП-25 в гонке классическим стилем на 5 км. Конкуренцию ей составили более 90 участниц.

Соревнования лыжников на базе ЦЗВС "Жемчужина Сибири" продлятся до 17 марта. Напомним, что всего в сборной Тюменской области выступают пять юношей и пять девушек 2001–2002 годов рождения, имеющие разряд кандидата в мастера спорта. За подготовку спортсменов отвечают тренеры Владимир Березин, Евгений Ванюков и Павел Черемхин.

Сегодня, 14 марта, спортсмены соревнуются в масс-стартах. В спринте юноши и девушки будут соревноваться 16 марта. В последний день соревнований пройдут эстафеты. Начало стартов в каждый день соревнований в 11:00.