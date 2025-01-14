Моор поздравил тюменских лыжниц с победой в Южно-Сахалинске

Тюменские лыжницы завоевали три медали Российско-Китайских молодёжных зимних игр, которые прошли в Южно-Сахалинске, глава региона поздравил девушек с успешным выступлением.

"У Русланы Дьяковой две бронзы на 10 км классикой и коньком. А вместе с Полиной Тарутиной у них еще и серебро эстафеты. Обе лыжницы представляют наш Центр спортивной подготовки, их наставник - заслуженный тренер России Андрей Иванов. Поздравляю спортсменов и тренеров с заслуженными наградами. Мы еще вернемся на международные старты и обязательно всех победим!" - написал Моор в своем телеграм-канале.