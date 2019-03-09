Баскетболистки Тюменского лесотехникума стали сильнейшими в регионе

Баскетболистки Тюменского лесотехникума сумели обыграть команды всех вузов Тюмени и Сургута и победили в Спартакиаде ссузов региона. Теперь они готовятся сразиться с командами Новосибирска и Барнаула в Москве.
В дивизионе "Тюменская область" чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола девушки сыграли 10 игр. В первом круге спортсменки занимали 2 место. А уже 17 февраля в сражении с командой Тюменского государственного университета девушки смогли выйти на первое место во втором круге и стали лучшими в дивизионе. В настоящее время команда подала заявку на Лигу Белова, где участвуют 64 сильнейшие команды России.
"Москва подтвердила, что наши девушки вышли в квалификацию и 14-16 марта едут в Кемерово для игр с командами Новосибирска и Барнаула, - отметил тренирует Иван Бернацкий. Как сообщила полномочный представитель Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона "Тюменская область" Татьяна Сыс, "Ассоциация обладает исключительным правом отбирать команды для участия в Лиге Белова напрямую или через квалификацию".
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