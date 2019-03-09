Баскетболистки Тюменского лесотехникума стали сильнейшими в регионе

Баскетболистки Тюменского лесотехникума сумели обыграть команды всех вузов Тюмени и Сургута и победили в Спартакиаде ссузов региона. Теперь они готовятся сразиться с командами Новосибирска и Барнаула в Москве.

В дивизионе "Тюменская область" чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола девушки сыграли 10 игр. В первом круге спортсменки занимали 2 место. А уже 17 февраля в сражении с командой Тюменского государственного университета девушки смогли выйти на первое место во втором круге и стали лучшими в дивизионе. В настоящее время команда подала заявку на Лигу Белова, где участвуют 64 сильнейшие команды России.