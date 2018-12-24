Воспитанников "Прибоя" чествовали на новогоднем празднике во Дворце спорта

Фото департамента по спорту и молодежной политике г. Тюмени

Воспитанники учреждений спорта и молодёжной политики приняли участие в новогоднем празднике во Дворце спорта. Более 300 детей и подростков, достигших высоких результатов, стали гостями ледового шоу. В их числе – спортсмены СДЮСШОР "Прибой".

Организаторами ледового шоу выступили департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Федерация фигурного катания на коньках, ОСШОР и СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Они подарили ребятам незабываемые впечатления. В преддверии Нового года победители и призёры многочисленных всероссийских, областных, региональных и городских соревнований, турниров, первенств и кубков получили памятную открытку со словами признательности за свои результаты в спорте, сладкий подарок, который как всегда порадовал всех детей независимо от возраста.

Так, подарки получили Раджаб Батыров и Всеволод Бердник, которые завоевали на Всероссийском открытом турнире по греко-римской борьбе на приз чемпиона мира В.В. Чебоксарова первое и второе места соответственно. Награжден Артем Пуданов, ставший лидером на XIII Всероссийском турнире памяти ЗТР Ю.А. Крикухи по греко-римской борьбе в Омске, Никита Паршуков– победитель Открытого первенства города Тюмени по греко-римской борьбе, Магомед Батыров – занявший почетное второе место на этом же турнире.

Отметили достижения Владислава Фёдорова, Дениса Алексеенко, Владимира Науменко, которые стали бронзовыми призерами Первенства УФО по боксу среди юношей 13-14 летв Нягани, а также ИсыАхильгова, который стал третьим на Первенство УФО по боксу среди юношей 15-16 лет в Краснотурьинске. Высоко оценили успех волейбольной сборной "Прибоя", которые дошли до полуфинала Первенства России 2018 по волейболу среди команд девушек 2003-2004 г.р. и заняли второе место. Памятные призы получили капитан Александра Григорьева, лучший доигровщикЕва Шварц, Ирина Набокова, Дарья Трофимова, Жанна Соллонарь, Майя Рыжова, Нина Девяткова, Полина Криводанова, Елизавета Подоляк. Также на мероприятии поздравили Анастасию Борисову – она стала серебряным призером Открытого кубка Тюменской области по фигурному катанию на коньках "Тюменский конек".

В этом году воспитанники спортивных школ и детско-юношеских центров областной столицы добились выдающихся спортивных результатов, установили личные и командные рекорды, защитили честь родного города на состязаниях регионального и всероссийского уровней.В числе лучших были также отмечены спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, достойно выступившие на спортивных форумах для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

Для юных чемпионов и всех зрителей воспитанники отделения фигурного катания на коньках СДЮСШОР "Прибой" устроили настоящий праздник. Юные фигуристы представили новогоднее представление на льду "В гостях у сказки". В этом году уже традиционное шоу было посвящено тематике любимых всеми сказок. Зрителей ждала яркая и тёплая встреча с разными волшебными героями: козлята, Красные Шапочки и забавные овощи из "Чиполлино" встретились на льду, чтобы покорить своим мастерством и грацией на коньках.