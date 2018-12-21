Открытый чемпионат Тюменской области по художественной гимнастике пройдет в СК "Строймаш"

Фото Сергея Елесина

Открытый чемпионат Тюменской области по художественной гимнастике пройдет в СК "Строймаш" 21-22 декабря. На турнире выступят около 250 участников в личном многоборье и групповых упражнениях.

Начало соревнований в 10:00, вход для зрителей свободный. В программе – выступления в личном многоборье и групповых упражнениях в возрастных категориях: 2003 г.р. и старше – по программе "Мастер спорта", 2004-2006 г.р. – по программе КМС, 2007-2008 г.р. – по программе 1 взрослого разряда. Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами, а также ценными призами.

Организаторами чемпионата выступают Тюменская областная федерация художественной гимнастики "Ника", ГАУ ТО "ЦСП" и СДЮСШОР "Прибой".