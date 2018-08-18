Тюменцев в возрасте от 4 до 30 лет приглашают в команду чирлидинга

Клуб спортивного чирлидинга Victory набирает новых спортсменов в возрасте от 4 до 30 лет. Записаться на занятия, узнать актуальное расписание тренировок и задать любые интересующие вопросы можно в группе Вконтакте.
Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", Victory являются чемпионами и призерами России 2018 года в нескольких дисциплинах и членами сборной нашей страны. В этом году команда клуба стала призером ежегодного международного фестиваля чирлидинга "Яркие! Майские! Твои!", который прошел этой весной в Анапе. В награду спортсменки получили путевки в международный детский центр "Артек" на фестиваль чирлидинга, который собрал лучших российских спортсменов.
На территории "Артека" действует несколько детских центров. В одном из них профильным отрядом стала тюменская команда Victory в составе 24 спортсменок в возрасте 11-16 лет. Тюменцы помогали новичкам освоить базовые элементы и акробатические поддержки на протяжении всей смены в лагере "Морской".
"Чирлидинг уже не новый вид спорта для Тюмени, наши команды неоднократно доказывали свое превосходство на всероссийском уровне. Попасть в команду не сложно, достаточно связаться с тренером и узнать время следующей тренировки. Новички без начальной подготовки проходят базовый курс с самого начала, спортсмены из других видов спорта быстрее переходят к изучению более сложных элементов", — рассказал руководитель клуба спортивного чирлилинга Victory Виктор Ерошенко.
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