Тюменцев в возрасте от 4 до 30 лет приглашают в команду чирлидинга

Клуб спортивного чирлидинга Victory набирает новых спортсменов в возрасте от 4 до 30 лет. Записаться на занятия, узнать актуальное расписание тренировок и задать любые интересующие вопросы можно в группе Вконтакте.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", Victory являются чемпионами и призерами России 2018 года в нескольких дисциплинах и членами сборной нашей страны. В этом году команда клуба стала призером ежегодного международного фестиваля чирлидинга "Яркие! Майские! Твои!", который прошел этой весной в Анапе. В награду спортсменки получили путевки в международный детский центр "Артек" на фестиваль чирлидинга, который собрал лучших российских спортсменов.



На территории "Артека" действует несколько детских центров. В одном из них профильным отрядом стала тюменская команда Victory в составе 24 спортсменок в возрасте 11-16 лет. Тюменцы помогали новичкам освоить базовые элементы и акробатические поддержки на протяжении всей смены в лагере "Морской".