Тюменские гимнасты участвуют в открытом Кубке Ямала

Открытый Кубок Ямало-Ненецкого автономного округа по художественной гимнастике пройдет в Муравленко 2-4 марта. Участие в соревнованиях примут и тюменские спортсмены, пишет "Тюменская область сегодня".

Приезд и координация участников пройдут 2- марта, а старт соревнований и их торжественное открытие – 3-го. В Кубке примут участие спортсмены и спортивные команды из городов Тюмени, Муравленко, Кургана, Ноябрьска, Тарко-Сале, Надыма, а также из поселков Аксарка и Ханымей. Организаторы мероприятия обещают гостям невероятно красивое и завораживающее зрелище.