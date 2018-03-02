Тюменские гимнасты участвуют в открытом Кубке Ямала

18:32 02 марта 2018
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Открытый Кубок Ямало-Ненецкого автономного округа по художественной гимнастике пройдет в Муравленко 2-4 марта. Участие в соревнованиях примут и тюменские спортсмены, пишет "Тюменская область сегодня".

Приезд и координация участников пройдут 2- марта, а старт соревнований и их торжественное открытие – 3-го. В Кубке примут участие спортсмены и спортивные команды из городов Тюмени, Муравленко, Кургана, Ноябрьска, Тарко-Сале, Надыма, а также из поселков Аксарка и Ханымей. Организаторы мероприятия обещают гостям невероятно красивое и завораживающее зрелище.

Теги: гимнастика
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