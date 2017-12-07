Городской чемпионат по пауэрлифтингу пройдет в Тюмени

9 и 10 декабря в областном центре в спорткомплексе "Строймаш" состоится открытый чемпионат и первенство Тюмени по пауэрлифтингу. Состязания пройдут по дисциплинам приседание, жим лежа и тяга.

В состязаниях участвуют юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше. В этом году соревнования соберут около 100 атлетов из Тюмени, Ялуторовска, Вагайского район и Когалыма.

"Предстоящие состязания подведут итоги года, а также по их результатам будут скомплектованы сборные команды Тюмени и Тюменской области для участия в чемпионате УрФО, который пройдет в январе будущего года в Тарко-Сале. Уже сейчас атлеты готовятся к чемпионату России, который вначале следующего года пройдет в Тюмени", — рассказывают в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой".

Начало соревнований в 9.00, торжественное открытие — в 13.00.