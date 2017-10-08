Более полутысячи спортивных мероприятий пройдет в Тюмени в октябре

Общегородские спортивные мероприятия в Тюмени будут продолжаться весь октябрь. За месяц пройдет более 500 физкультурных событий, участие в которых смогут принять все желающие, пишет "Тюменская область сегодня".

Активную деятельность с жителями города всех возрастов готовы вести 150 спортивных организаторов на 165 объектах, расположенных на территории дворов, скверов, стадионов и образовательных учреждений.

На выбор тюменцам, кроме всех стандартных видов спорта, традиционно предлагаются шахматы и шашки, бильярд, танцы, регби, скандинавская ходьба, гольф и спортивный туризм. С прошлого месяца к этому списку добавился большой теннис.